Le strade di Genzano di Roma si sono riempite di petali di fiori

La tradizione dell’infiorata nasce a Roma nella prima metà del XVII secolo e fu adottata nelle località dei Colli Albani.

La composizione ricopre una superficie di 1890m2, suddivisa generalmente in tredici quadri, oltre alla decorazione della scalinata che porta alla Chiesa di Santa Maria della Cima alla sommità della salita. Ispirata alla festa religiosa del Corpus Domini, questa 245^ edizione è stata intitolata “Io sono l’Altro”.

“L’artistica infiorata di Genzano non è solo l’occasione per ammirare quadri floreali unici nel loro genere ma anche uno spunto di riflessione con cui l’Amministrazione desidera riportare al centro della riflessione artistica e comunitaria i temi dell’accoglienza, della solidarietà e dell’amore per il prossimo. La presenza quest’anno della giovane pittrice afgana Elaha RAHGOZAR e di artiste e artisti provenienti dall’Accademia d’arte di Herat, fuggiti dall’Afganistan grazie a un corridoio umanitario coordinato da Sapienza Università di Roma e sostenuto da organizzazioni non-profit ed enti pubblici e privati, è la testimonianza. Il Sindaco Carlo Zoccolotti, sta portando avanti progetti innovativi, mantenendo salde le tradizioni dei maestri infioratori. Assieme ai Sindaci, a tutte le autorità presenti abbiamo aperto questa edizione dell’ infiorata, con i saluti e l’incoraggiamento del Sindaco Gualtieri.”

Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città metropolitana di Roma.

Il Vicesindaco Sanna, dopo la cerimonia ha visitato anche l’infiorata di Rocca Santo Stefano.