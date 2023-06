Il Garante avvia azioni per rafforzare monitoraggio prezzi

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dato mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, di avviare le azioni necessarie per una più stretta collaborazione con le Regioni per il monitoraggio delle dinamiche di variazione nei territori.

“Siamo stufi dei monitoraggi! Servono i fatti!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“E’ dal 2002, ossia da quando è arrivato l’euro, che si fanno osservatori, riunioni, moral suasion, commissioni. Tutte chiacchiere! Per monitorare i prezzi esiste già l’Istat, alla quale abbiamo chiesto, senza per ora risultati, di potenziare le sue rilevazioni, ampliando ad esempio quelle territoriali. Ma o dai monitoraggi si passa all’azione, o se chi specula lo può continuare a fare allegramente non si va da nessuna parte. La speculazione va definita come una pratica scorretta” conclude Dona.