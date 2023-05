“Quando la Cia rapì Moro” a Roma

L’ultimo libro di Amedeo Lanucara “Quando la Cia rapì Moro” è giunto a

Roma, dopo le tappe di Bracciano e Trevignano. La presentazione, affollata, è

stata ospitata da Horafelix Caffè Letterario, a poche centinaia di metri da Via

Savoja dove Moro ebbe il proprio studio negli anni culminati con la sua

uccisione. A sostenere l’autore nelle proprie tesi controcorrente ma nient’affatto

peregrine, c’era anche stavolta il Prof. Riccardo Agresti.

La partecipazione di Agresti è stata decisiva pure a Roma: l’abitudine a confrontarsi

quotidianamente – da Dirigente scolastico e docente – con giovani che di Aldo

Moro sanno poco o nulla, ha reso il suo intervento molto utile nei confronti dei

presenti più giovani ma anche di tutti gli altri, per la chiarezza nell’esposizione

dei fatti ormai storici e per la grande abilità nel castigare ridendo mores.

Agresti ha concluso definendo il libro di Lanucara “un esercizio di libertà”

applicato ad una creazione letteraria sì, ma storicamente molto verosimile.

Amedeo Lanucara ha seguìto fedelmente la traccia fornita dal sottotitolo assai

esplicito del suo libro: Noir fantapolitico ma non troppo in cui si narra di

un’operazione di professionisti internazionali in cui le BR furon comparse a

caccia di soldi e il Governo fece da palo con ricerche-farsa. Possiamo quindi

sintetizzare così i quattro capisaldi del racconto di Lanucara: 1. il libro è un esercizio letterario di fantasia, ma con una concatenazione supposta dei fatti

ancora non noti che è assai verosimile; e forse vera. 2. all’atto del rapimento in

Via Fani, Moro non era presente, prelevato in precedenza da altre “entità”; 3. il

rapimento non fu opera delle BR, seppur presenti, ma di professionisti

riferentisi a Governi stranieri; 4. nei 55 giorni di prigionia le BR entrarono

marginalmente, tennero in custodia Moro solo nei suoi ultimi giorni, ma non

furono loro ad ucciderlo né a rapirlo.



Ogniqualvolta Lanucara afferma ciò (e molto altro), attira interesse, stimola

curiosità, induce polemiche. E così è stato anche a Roma. Da giornalista di

lungo corso e da uomo che non la manda a dire, Lanucara ha sostenuto con

tenacia le proprie supposizioni, anche in ripetuti contraddittori con alcuni dei

presenti che sostenevano ipotesi non in linea con le sue.

Prossime probabili presentazioni del libro saranno a Martina Franca, terra

d’origine di Lanucara, nel Tarantino; e Bologna, città martire per la strage del 2

agosto 1980, evento di pochi anni posteriore all’uccisione di Moro e anch’esso

con molti risvolti ancora non del tutto chiari.

Leo Osslan

foto di Raimondo Fabri