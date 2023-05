All’Eastman la “prim”a di “Le scienze in rete. Le eccellenze in rosa”

Si è svolta nell’Aula Magna dell’Istituto George Eastman di Roma, la prima edizione de “Le scienze in rete. Le eccellenze in rosa”. L’iniziativa è stata promossa dal Policlinico Umberto I in collaborazione con Mida Academy e con la partecipazione di Rome Technopole e dell’associazione. Oltre, sul ruolo delle donne nelle scienze e nella medicina.

Un evento scientifico divulgativo che ha previsto l’assegnazione di una borsa di studio, dedicata al Premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini e destinata a giovani dottorande e specializzande in materie scientifiche. Numerosi gli interventi che si sono alternati e che hanno caratterizzato il dibattito.

“Il sistema sanitario nazionale “è sempre più rosa: il 67 per cento degli operatori sanitari infatti è donna, e nella professione medica complici i pensionamenti sta diventando maggiore la presenza femminile tra la compagine dei professionisti”, ha affermato il direttore generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio d’Alba, “Evidentemente bisogna far saltare, laddove ancora esistono e sono presenti, quei paletti che limitano l’accesso a certi ruoli. Il policlinico è un luogo, in cui non ci sono ambienti di discriminazione e c’è anzi, una voglia di creare opportunità nella logica di non dover più parlare di quote, di genere, ma solo di competenze”. Madrina dell’evento è stata la duchessa Maria Consiglio Visco Marigliano, noto volto televisivo e protagonista di Real Housewives Napoli.

Numerosi gli interventi che si dono alternati e che hanno caratterizzato l’evento, moderato da Maria D’Amico portavoce del Direttore Generale Policlinico Umberto 1 e da Vincenzo Aloisantoni, Coordinatore per la Commissione Scambi Culturali Scientifici Internazionali OMCeO Roma. Tra le autorità presenti la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, la deputata Valentina Grippo, il consigliere della Regione Lazio, Luciano Crea, i Presidi di Facoltà di Medicina, Domenico Alvaro e Carlo Della Rocca, la prorettrice Stefania Basili, il direttore della specialistica di medicina e chirurgia, Andrea Mingoli, il direttore della terza chirurgica, Vito D’Andrea e l’oncologo Paolo Marchetti.

Marialuisa Roscino