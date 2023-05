“Piccoli grandi Sindaci d’Italia” presentato a Palazzo Valentini

A Palazzo Valentini la presentazione del libro “Piccoli grandi Sindaci d’Italia”, che ripercorre la storia d’Italia dal dopoguerra agli anni 90 ricostruendo le storie di 28 uomini e donne che sono stati Sindaci di comunità italiane, spesso piccole, che hanno investito sogni, idee e passioni in un’Italia che si rimetteva in piedi dalle ferite del fascismo e della guerra e affrontava gli anni della rinascita, ricostruendo quel tessuto sociale e comunitario che era stato distrutto, un periodo definito l’ “adolescenza della nostra democrazia”.

A portare i Saluti del Sindaco Gualtieri, il Consigliere delegato di Città metropolitana di Roma Capitale, Rocco Ferraro. Ha moderato l’incontro Luigi Contu, Direttore Agenzia ANSA. Sono intervenuti i curatori del libro, Gianni Giovannetti (gruppo SAE – Sapere Aude Editori), il giovanissimo Matteo Porru, già vincitore del Premio Campiello Giovani nel 2019, e, Alberto Leonardis, Presidente del Gruppo SAE. In un video messaggio il saluto Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente ANCI. Il libro è dedicato a Angelo Vassallo, sindaco di Pollica ucciso nel 2010 dalla camorra.

“Vi ringraziamo per aver scelto come luogo per la presentazione del libro la Città metropolitana, primo ente di prossimità, dopo il Comune, che fa da raccordo tra la Regione e i piccoli Comuni. Sono 120, oltre Roma, i Comuni del nostro territorio, amministrati da quelle figure che gli autori definiscono “piccoli grandi sindaci d’Italia”. Ogni giorno incontriamo storie di vocazione civica, simili a quelle che il libro raccoglie. Oggi come allora, amministrare piccoli centri è una scelta di coraggio, nonché simbolo del vero significato di cosa sia un amministratore pubblico, primo interlocutore dei cittadini e direttamente legato al senso del voto che il cittadino esprime, capace di un “eroismo civico” a vantaggio del bene comune, spesso a discapito della propria stessa vita. È importante tornare a investire sul rapporto diretto tra cittadini e amministrazioni, per evitare che si perda. Il mio ringraziamento agli autori del testo e a tutti gli amministratori che ogni giorno danno la propria vita per i cittadini e per il loro territorio”. Rocco Ferraro, Consigliere delegato a Ambiente, Aree Protette, Transizione ecologica di Città metropolitana di Roma Capitale.