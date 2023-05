“A Ladispoli si inizia a parlare di turismo sportivo, nell’ultimo fine settimana la nostra città ha avuto il piacere di ospitare oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia e arbitri di caratura mondiale da Slovenia, Romania, Portogallo e Polonia”.

Con queste parole il consigliere delegato ai rapporti con Federazioni e Enti Promozione Sportiva Stefano Fierli ha commentato il Primo Campionato Nazionale OPES di Ju Jitsu che si è svolto il 6 e 7 maggio al PalaSorbo .

“Ladispoli – ha proseguito Fierli – in questi due giorni ha visto arrivare per questo evento circa 600 persone. Attività ricettive e ristorative hanno avuto maggiore domanda dando seguito ad un altro tipo di turismo che non è quello per cui è nata la città ma bensì un turismo che parla di sport. Un traguardo raggiunto grazie a tutto lo staff del sindaco Grando nel settore sport rappresentato, oltre che da me, dalla consigliera delegata al palazzetto dello sport Palasorbo Lorena Panzini e dal delegato allo sport Fabio Ciampa. Stiamo lavorando per una città dello sport a 360 gradi , perché siamo convinti che lo sport sia salute, cultura, turismo e impresa”.