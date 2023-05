Trevignano Romano, il 9 la presentazione de “L’entità dei danni”

Arriva Giulio Laurenti, un personaggio, un concittadino di Trevignano Romano. Le nostre strade si sono già incrociate un paio di volte per altrettanti libri che ha pubblicato e poi, il trasferimento a Trevignano Romano, la sua irrefrenabile curiosità che lo ha portato negli anni ad occuparsi di cinema, di web, di vini e caratteri tipografici mobili riserva questa sorpresa. Si perché quando la pandemia pare agli sgoccioli, trova lo spunto per un nuovo libro “L’entità dei danni”. Il Borgo rappresentato nella storia è invaso dai giornalisti e la notizia fa il giro del mondo. L’urgenza di affrontare un’emergenza è sempre dettata dalla necessità, oppure serve a far perdurare lo stato d’eccezione? Tra tempo reale e tempo sospeso. Appuntamento alle 17.30 nella Sala Consiliare Palazzo Comunale