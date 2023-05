Il 6 lectio magistralis al Vian

Sabato 6 maggio 2023 il nostro Istituto avrà l’onore di ospitare, per una Lectio Magistralis, la prof. ssa Pia Astone.

Pia Astone è dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso la sezione di Roma, al Dipartimento di Fisica della Sapienza, dove è anche docente.

Dal 2003 collabora con l’esperimento Virgo, di cui è attualmente responsabile per il gruppo di Roma Sapienza. È stata co-coordinatore scientifico LIGO/Virgo negli anni 2012-2014. Si occupa anche di divulgazione scientifica ed è il coordinatore nazionale del progetto PCTO Lab2go. E’ stata vincitrice di fondi PRIN nel 2021, con il progetto “Cutting-edge strategies to identify new GEMS (Gravitational- and ElectroMagnetic-wave Sources) in the Universe” .

L’evento è aperto a tutto il territorio, agli studenti e ai docenti del Liceo Vian, interessati ai temi connessi con la Fisica Moderna e, in particolare, alla recente scoperta delle onde gravitazionali.

Il tema della Relatività Generale è un tema trasversale, particolarmente importante per tutti gli studenti che si apprestano a sostenere l’Esame di Stato.

L’evento è ad accesso libero, ma si consiglia di prenotarsi scrivendo infoconvegni@liceovian.edu.it.