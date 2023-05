Il Napoli scende in campo stasera per affrontare l’Udinese, qualora la squadra partenopea uscisse imbattuta dalla Dacia Arena, conquisterebbe il terzo scudetto della sua storia, trentatré anni dopo l’ultimo tricolore, vinto con Maradona in campo. Si prevede una nottata di esagerata baldoria alle pendici del Vesuvio, con i tifosi pronti ad accogliere la squadra all’aeroporto di Capodichino.