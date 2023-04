Gli studenti dell’alberghiero di Ladispoli alla “Roma food exhibition”

Un’iniziativa dedicata alla cultura enogastronomica del territorio romano e laziale con una focalizzazione sul mondo della pasticceria: è la “Roma Food Exhibition”, che si è svolta nella Capitale in occasione del Natale di Roma, in via Ignazio Pettinengo, dove gli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli (del Quarto Sala e Quinto Pasticceria) si sono recati venerdì 21 aprile accompagnati dal loro Docente Paolo Ferranti. Attività formative, incontri, seminari di divulgazione, show-cooking: un’autentica full immersion nelle ultime tendenze della ristorazione d’eccellenza che si è aperta nel primo pomeriggio con i saluti dell’Assessore all’Agricoltura e Ambiente del Comune di Roma Capitale Sabrina Alfonsi ed è proseguita con la presentazione del Concorso “Premio Roma”, promosso dalla Camera di Commercio di Roma e con una lezione-seminario sulla figura professionale del Maître, a cura di Angelo Fanton (Presidente dell’Associazione CiboFuturo) e di William Ventura, Maître del CFP Alberghiero di Castel Fusano. Ma molti altri sono stati gli appuntamenti che hanno caratterizzato l’evento: dal riconoscimento delle eccellenze del IV Municipio con Fabrizio Fraschetti, Direttore del CFP Alberghiero di Castel Fusano, alla premiazione del Concorso di gelateria “Palatino D’Oro” con diverse dimostrazioni che hanno destato l’entusiasmo degli allievi di via Federici. “Non potevamo mancare a questa iniziativa che ha consentito agli studenti di approfondire temi centrali del loro curriculum di studi – ha sottolineato il Prof. Paolo Ferranti, Docente di Pasticceria dell’Alberghiero di Ladispoli – Obiettivo primario del nostro Istituto è infatti quello di proporre agli allievi le tendenze più innovative che caratterizzano l’arte enogastronomica. Si tratta di professioni in continua evoluzione che necessitano di un aggiornamento quotidiano da parte di tutti gli operatori del settore. La giornata di oggi ha rappresentato dunque per tutti gli studenti una straordinaria occasione di maturazione e di apprendimento”.