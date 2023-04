Regione Lazio, prosegue “Il corso del fiume”

Il progetto “Il corso del Fiume”, finanziato per la concessione di contributi per i contratti di fiume delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi – seconda edizione, annualità 2022 e 2023 (Ispa.LAZIOCrea.001. Determina nr. 0950/22.05/08.2022), è rivolto alla dimensione infantile e giovanile delle Istituzioni scolastiche della Bassa Sabina per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume, di Lago, di Costa e di Foce.

“Il Corso del Fiume” è rivolto alla valorizzazione del territorio fluviale della Media Valle del Tevere attraverso attività dedicate alla percezione e alla salvaguardia dei corsi d’acqua che si terranno anche lungo il fiume Tevere.

Le prossime attività da fine aprile saranno:

– Il 22 e il 29 aprile 2023 dalle ore 10 alle 12 partiranno al Parco Camuccini di Cantalupo (RI) gli incontri per il corso di manipolazione “Il Fiume e l’argilla” rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia, a cura di Karla Sotres, ceramista e fondatrice di Geografica Ceramica;

– Il 7 maggio 2023 alle ore 10 e alle ore 11, verranno realizzate due repliche dello spettacolo “Viaggio al centro del fiume” a cura di Associazione Culturale 20Chiavi Teatro. Si tratta di un percorso performativo e itinerante che si snoderà lungo le rive del Torrente Farfa, nei boschi o nei parchi, rivolto ai bambini dagli 8 anni e alle loro famiglie. Lo spettacolo prende spunto dal noto “Viaggio al centro della terra” di J. Verne per raccontare una storia che diventa romanzo d’avventura, caccia al tesoro, percorso sonoro. Gli spettatori assisteranno con cuffie bluetooth e il sound design è di Michele Moi (direttore del Sardinia Silent Festival) e l’idea è di Ferdinando Vaselli;

L’8 maggio 2023 sarà realizzato il primo dei tre incontri programmati, con gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo della Bassa Sabina della Scuola sec. I° grado del plesso di Poggio Mirteto (RI), la “Passeggiata mappante – corso di cartografia partecipata” a cura di Marco Saverio Loperfido, per mappare i percorsi effettuati dalle classi, suggerendo attività e comportamenti mirati a tutelare i corsi d’acqua. Tale mappatura potrà confluire tra i documenti del processo partecipativo del Contratto di fiume.

Il progetto ha come primo obiettivo quello di far conoscere ai giovani partecipanti il proprio territorio e le risorse naturalistiche e faunistiche presenti nella Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa.