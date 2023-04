Una due giorni all’insegna della protezione civile

La Polizia metropolitana-Protezione Civile della CMRC, in collaborazione con il Servizio “Geologico, Difesa del suolo, Risorse agroforestali, Rischi territoriali”, ha partecipato attivamente alla “Giornata della Protezione Civile”, evento svolto a Roma nelle giornate del 15 e 16 aprile 2023, al fine di promuovere la diffusione della conoscenza dei rischi naturali e antropici su area vasta e divulgare la cultura della prevenzione del pericolo attraverso attività di comunicazione alla cittadinanza.

A testimonianza dell’esperienza di collaborazione tra CMRC e il mondo delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, attive in ambito metropolitano, sono state ospitate presso i gazebo allestiti nella splendida cornice del Circo Massimo, le organizzazioni provenienti da Ariccia, Bracciano, Tivoli e Subiaco, che hanno esposto mezzi e attrezzature specialistiche, illustrando alla cittadinanza il loro funzionamento e le modalità di impiego durante le emergenze.

“Particolare attenzione è stata posta alla divulgazione di informazioni sui temi della previsione e prevenzione dei rischi territoriali e degli incendi boschivi. Inoltre è stato dato ampio spazio alla comunicazione dei corretti comportamenti da tenere per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione nei bacini lacustri del territorio metropolitano e la corretta gestione delle nostre importanti risorse agro-forestali, in vista dell’arrivo della stagione estiva. Molto attivo ed apprezzato è stato il coinvolgimento dei bambini presenti alla manifestazione al fine di sviluppare in loro il senso di autoprotezione e insegnare come riconoscere ed affrontare i rischi” – così il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna.

All’evento, inaugurato dal Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, hanno partecipato il comandante della Polizia Metropolitana, Maria Laura Martire e il Dirigente del Servizio “Geologico, Difesa del suolo, Risorse agroforestali, Rischi territoriali”, Alessio Argentieri.