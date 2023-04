A proposito di protezione dei minori…

Arriva nelle scuole italiane la “Child Safeguarding Policy”, un codice di condotta riconosciuto a livello europeo per prevenire e proteggere i minori da qualsiasi forma di abuso e maltrattamento da parte di adulti. Questa policy è stata infatti adottata da Kairos, la cooperativa romana che gestisce attualmente 46 sedi scolastiche in diverse regioni italiane, per un totale di circa 2mila iscritti, di cui 9 sedi nel Lazio e 4 a Roma. L’iniziativa, realizzata da Kairos in collaborazione con Save the Children Italia, sarà presentata nel corso di una conferenza che si svolgerà mercoledì 19 aprile presso la biblioteca del Liceo Cavour di Roma (Via Vittorino da Feltre 6, ore 11). La partecipazione è libera.

Tra gli altri, interverranno alla conferenza Claudia Sabatano, preside del Liceo Cavour, Alessandro Capponi, presidente della cooperativa Kairos, Rosa Musto, dirigente con funzione ispettiva dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Valentina Di Grazia, programme coordinator Safer Communities di Save the Children Italia, e Valentina Tomasi, direttrice del polo educativo Sperti Kairos. ”Siamo onorati di essere tra le primissime strutture scolastiche a Roma e in Italia ad adottare questa policy per prevenire il maltrattamento minorile”, dichiara Alessandro Capponi, presidente di Kairos. “Questo codice di condotta, che sarà vincolante per tutto il nostro personale, ci fornirà gli strumenti per attivare un sistema efficace per proteggere bambini e adolescenti da ogni tipo di abuso o sfruttamento”.