Ladispoli, il 18 all’alberghiero masterclass di Luca Terni

Sarà una giornata da inserire negli Annali dell’Alberghiero di Ladispoli: martedì 18 aprile Luca Terni, celebre conduttore del programma televisivo “Scarpetta d’Italia” e Miglior macellaio d’Italia 2017, terrà una Masterclass dalle 8:30 alle 14:30 nei due Laboratori di Cucina dell’Alberghiero di Ladispoli. Un’iniziativa straordinaria promossa dal Prof. Filippo Gennaretti, Docente di Enogastronomia dell’Istituto di via Federici: “E’ un vero onore, per noi, ospitare un professionista come Luca Terni, Numero Uno nel nostro Paese per la conoscenza e la preparazione di carni della migliore qualità. Ascolteremo con attenzione i suoi consigli e prenderemo appunti per non dimenticare neanche una parola dei suoi preziosi insegnamenti”. Luca Terni, volto noto dei seguitissimi format televisivi di Food Network “Scarpetta d’Italia” e “C’è ciccia”, appartiene ad una famiglia di macellai da quattro generazioni. Vero e proprio punto di riferimento anche per la sua attività conosciutissima a Capalbio da tutti gli amanti della perla del litorale grossetano, Luca Terni incontrerà gli allievi delle classi III KA, III KB e VKA dell’Alberghiero di Ladispoli mostrando loro le tecniche di disossamento del pollo e della lombata di maiale, che verranno poi preparati in vari tagli nelle cucine dell’Istituto, sotto la supervisione dei Docenti Filippo Gennaretti e Salvatore Esposito. Ma martedì 18 aprile anche Lorenzo Manca, ex-allievo dell’Alberghiero di Ladispoli e diplomato nella Scuola di Alta Formazione ALMA, svolgerà una lezione sul carciofo romanesco e sulle sue diverse preparazioni.

“Nel nostro istituto puntiamo da sempre alla più alta qualificazione dell’offerta formativa. – ha sottolineato la Dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa – Desidero ringraziare il Prof. Gennaretti e i suoi ospiti d’eccezione per questa splendida iniziativa che rimarrà nella storia del nostro Istituto”. A coordinare il team di accoglienza sarà la Prof.ssa Giovanna Albanese con i suoi studenti della III Turistica. Appuntamento a martedì 18 aprile. Save the date.