C’è il “Patto per la lettura” a Trevignano Romano

18 aprile, ore 17:30, sala consiliare Palazzo Comunale

l’appuntamento è con Roberto Di Sante, giornalista appassionato di cinema, musica, autore teatrale e di libri (si presenta così). “Corri. Dall’inferno a Central Park “ fin dalla sua uscita, è stato un vero caso letterario. Un’autobiografia nella quale l’Autore ha affidato al suo personaggio, il compito di raccontare come la corsa sia diventata antidoto alla depressione. Un uomo che ha perso tutto, anche i sogni. Il passato è rimpianto, il presente è popolato da mostri e fantasmi, ma lui prova a seguire quel filo, quel folle desiderio che lo aveva tenuto in vita: correre la maratona di New York.