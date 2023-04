Tv, Jams arriva in Spagna

“Jams”, la pluripremiata serie coprodotta da Rai Kids e Stand by me, dopo il grande successo ottenuto in Italia e all’estero, debutterà anche in Spagna, dove sarà trasmessa dalla TVE sul canale “Clan”, dedicato ai ragazzi, probabilmente già dopo l’estate. La serie, andata in onda in Italia su Rai Gulp con 4 stagioni e un’edizione speciale ambientata e realizzata durante la pandemia da Covid-19, era già stata distribuita con la collaborazione con RaiCom in tutto il Sud e Centro America da HBO Latinoamérica.

L’innovativa serie creata da Simona Ercolani è stata la prima in Italia dedicata ai kids ad affrontare il tema delle molestie sui minori, aiutando i ragazzi a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti, a non farsi manipolare, a riconoscere i rischi e soprattutto a chiedere aiuto superando la paura e la vergogna. Nelle stagioni successive ha poi trattato altri argomenti delicati, come il bullismo, il cyberbullismo e la ludopatia.

“Jams” ha ottenuto fin da subito grande consenso di pubblico e critica, vincendo prestigiosi premi italiani e internazionali, tra cui il Pulcinella Award al Cartoons on the Bay, il Content Innovation Award a Cannes e il Premio Moige (Movimento Italiano Genitori), per la sua capacità di affrontare alcuni dei problemi e delle sfide quotidiane dei ragazzi sfruttando il loro stesso linguaggio e le trame narrative tipiche delle serie kids & teen per rendere i messaggi più comprensibili per il pubblico più giovane.