La giornata internazionale per lo sport e lo sviluppo per la pace

Ieri si è svolta in Senato nella la Sala “Caduti di Nassirya”, la conferenza stampa dell’iniziativa “più Sport più Pace”, organizzata dalla Senatrice Giusy Versace e alla presenza di diverse istituzioni e sportivi per commemorare la “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace” di oggi 6 aprile. Una giornata che anche il Santo Padre ricorda nei suoi discorsi.

Un appuntamento finalizzato a rendere il mondo dello sport il fulcro sul quale costruire, ogni giorno, una consapevolezza collettiva per garantire soprattutto alle nuove generazioni un futuro migliore.

“Penso che mai, come in questo particolare momento storico, il tema in questione sia più azzeccato” dichiara la senatrice del Terzo Polo Giusy Versace, “Lo sport rappresenta tanto di più, un prezioso strumento di inclusione sociale, uno strumento educativo perché prepara i ragazzi nel comprendere che nulla è regalato, che è grazie al sacrificio, all’impegno, al rispetto per gli altri e per le regole che si possono raggiungere obiettivi importanti”.

All’incontro è intervenuto anche il Presidente della FISE Marco Di Paola, che ha sottolineato anche in qualità di membro della Giunta del CONI, portando i saluti del Presidente Giovanni Malagò, l’importante contributo dello sport, quale essenziale percorso nella formazione dei campioni di domani. “Lo sport crea e racconta delle storie bellissime e significative fatte di passione”, dichiara Di Paola “il nostro mondo condiviso con il compagno Cavallo, partner sia di avventure sportive, accompagnando amazzoni e cavalieri che competono allo stesso livello nelle nostre gare, sia nella quotidianità come stile di vita, accanto alle famiglie e ai tanti giovani offrendo un percorso di crescita, formazione, sino ad arrivare all’impegno per il sociale sul quale la federazione ripone, ogni giorno, una particolare attenzione implementando la figura del cavallo-terapeuta come protagonista per tutti i nostri appassionati”.

Importante intervento anche dei partner all’iniziativa, come il Presidente dell’Osservatorio contro il bullismo e i disagi giovanili Luca Massaccesi; il Presidente della N.I.C.O (Nazionale Italiana Calciatori Olimpionici Italo Lapenna e il Presidente Opes Italia, Juri Morico, insieme ai tanti campioni sportivi, ambasciatori del progetto “Campioni di vita” finalizzato alle scuole e alle tante federazioni sportive coinvolte.