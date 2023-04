Secondo l’Istat, in Italia si è assistito a un forte calo (-3,7%) del potere d’acquisto delle famiglie nel quarto trimestre del 2022. A una crescita del reddito disponibile dei nuclei è stata accompagnata una decisa crescita dei prezzi al consumo nello stesso trimestre. C’è poi anche da sottolineare come la crisi energetica e l’inflazione da costi abbiano colpito il sistema produttivo italiano in modo trasversale.