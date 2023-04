Ladispoli, dal 3 aprile ripresi gli interventi di sfalcio

L’Amministrazione comunale informa che da lunedì 3 aprile sono ripresi gli interventi di sfalcio delle erbe interstiziali e la pulizia delle strade che saranno eseguiti sulla totalità del territorio di Ladispoli.

“Invitiamo i cittadini – afferma l’assessore all’ambiente, Marco Pierini – alla massima collaborazione ed a rispettare i divieti di sosta temporanei nelle strade interessate dagli interventi. Sono lavori importanti per garantire una pulizia accurata delle vie, invitiamo i cittadini a rimuovere le proprie autovetture nei giorni che saranno tempestivamente comunicati. La pulizia ed il decoro delle strade sono uno dei migliori biglietti da visita per una località turistica come Ladispoli in prossimità della stagione estiva”.