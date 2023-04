“Il Tmb Rocca Cencia non riaprirà mai più”. Parola di Roberto Gualtieri

“Il Tmb di Rocca Cencia non riaprirà mai più. Lo ha annunciato con grande correttezza istituzionale il sindaco Roberto Gualtieri all’Aula. Lo ringraziamo per questo. La chiusura di Rocca Cencia era un obiettivo prioritario di questa amministrazione. Da anni i cittadini chiedevano che quell’impianto fosse chiuso al trattamento dei rifiuti solidi. Negli anni abbiamo sostenuto i cittadini e i comitati, perché arrivasse il giorno in cui potessero vivere nelle loro case senza dover tenere chiuse le finestre per gli odori nauseabondi dei rifiuti. Quel giorno è arrivato. Si procederà con la bonifica di quanto ancora presente nel sito e finalmente si aprirà una nuova stagione per il trattamento dei rifiuti nella nostra città, che non ruoterà più intorno alle discariche, ma guarda al futuro della città” dichiarano i Consiglieri Delegati alla Città Metropolitana di Roma, Daniele Parrucci e Cristina Michetelli.