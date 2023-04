Bioparco, porte aperte a Pasqua

Nelle giornate del 7, 8 e 9 aprile (Pasqua) 2023 al Bioparco di Roma si svolgeranno varie attività a tema ‘uova’ per le famiglie. “Non tutte hanno la sorpresa” è il titolo della visita guidata alla scoperta degli animali che fanno l’uovo per riprodursi. Il percorso toccherà: gufi delle nevi, area sud America, emù, struzzi che fanno l’uovo più grande al mondo, e pinguini del Capo. E poi tante altre curiosità su forme e adattamenti delle uova in animali molto diversi tra loro. La visita è gratuita, su prenotazione da effettuare la mattina stessa all’ingresso.

Dalle ore 11.00 alle 17.00 nella postazione “Uova da record” sarà possibile osservare modelli di uova di tutte le dimensioni e partecipare ad un divertente gioco a quiz per scoprire curiosità sulle uova di rettili, anfibi, uccelli e anche mammiferi.

Inoltre sarà possibile partecipare all’attività ‘Animali e pregiudizi’, speciali incontri ravvicinati, a cura dello staff Bioparco, con pitone reale, blatte soffianti, insetti stecco, rospi, di cui si potranno osservare modelli delle uova. Animali che possono suscitare paura o ribrezzo, ma affascinanti e soprattutto indispensabili per l’equilibrio degli ecosistemi (attività su prenotazione da effettuare la mattina stessa all’ingresso).

Nel corso delle giornate i keeper organizzeranno i pasti degli animali, per scoprire gli ingredienti del pranzo di: macachi del Giappone, lemuri catta, elefanti asiatici, orsi, scimpanzé, otarie e pinguini del Capo.