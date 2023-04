Gli atleti delle Fiamme Gialle premiati a Roma

Si è svolta a Roma, nel Salone d’Onore della Caserma “Gen.B. Sante Laria”, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli, del Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, del Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen. B. Antonio Appella, e di numerosi Presidenti delle competenti Federazioni, la Cerimonia di premiazione degli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle che si sono particolarmente distinti per l’attività agonistica 2022 ed invernale 2022/2023.

L’evento si è aperto con la proiezione di un suggestivo video celebrativo dei successi relativi alla scorsa stagione ed a quella invernale appena conclusa. Un breve ed emozionante excursus dei successi recentemente consegnati all’immaginario collettivo degli sportivi italiani.

Momento clou della cerimonia è stata la consegna delle ricompense di ordine morale, da parte delle massime Autorità presenti, agli atleti del settore assoluto che, nel corso della stagione agonistica 2022 e invernale 2022/2023, hanno conquistato complessivamente 30 medaglie ai Campionati Mondiali, 12 titoli europei e 2 Coppe del Mondo di specialità. Tra questi Sofia Goggia (sci alpino), Dorothea Wierer (biathlon), Alberto Razzetti (nuoto), Pietro Sighel (short track) e Luigi Samele (scherma).

Nel corso dell’evento è stato consegnato il riconoscimento della nomina di “Socio Benemerito” dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle al Gen. B. Vincenzo Parrinello, già Comandante dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle per quasi quarant’anni, successivamente sono state consegnate anche le promozioni straordinarie per “Meriti Eccezionali”, con le quali la Guardia di Finanza ha voluto dare un segno di tangibile riconoscimento per le imprese compiute, a tutti i medagliati dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e invernali di Pechino 2022, che sono stati promossi al grado superiore. Tra loro, oltre alle già citate Sofia Goggia e Dorothea Wierer, anche la marciatrice Antonella Palmisano e i velocisti della 4×100 Tortu, Desalu e Patta.

Assenti giustificati alla cerimonia, per impegni agonistici, i campioni del Mondo Ruggero Tita e Marta Maggetti (vela), la campionessa europea Chiara Pellacani (tuffi), il bronzo iridato Andrea Giovannini (pattinaggio su ghiaccio) e il campione del Mondo di sci paralimpico Giacomo Bertagnolli.