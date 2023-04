Il XV Municipio e il trasporto scolastico

“Da oggi e fino al 15 maggio 2023 sono aperte le iscrizioni online al trasporto scolastico delle bambine e dei bambini del Municipio XV iscritti alle scuole pubbliche capitoline-statali dell’infanzia, scuole pubbliche statali primarie, secondarie di I grado, e di II grado per gli alunni con disabilità.

La domanda può essere presentata da uno dei due genitori o esercente responsabilità genitoriale o affidatario dell’alunno. Inoltre da quest’anno, per ottenere la riduzione o l’esonero dal pagamento della quota contributiva mensile sarà necessario presentare la richiesta di tariffa agevolata esclusivamente online entro il 30 settembre 2023.

Una volta inviata la domanda, in caso di errori o di non accoglimento della richiesta, o ancora per chiarimenti, sarà possibile contattare l’Ufficio trasporti del municipio all’indirizzo mail trasporto.mun15@comune.roma.it . Per tutte le info sull’iscrizione, riduzione ed esonero del pagamento consultare il Sito del Comune di Roma alla pagina https://www.comune.roma.it/ web/it/informazione-di- servizio.page?contentId= IDS1028961 ”

Così in una nota l’Assessora alla Scuola del Municipio XV, Tatiana Marchisio, e la Presidente di Commissione Rossana Betulia.