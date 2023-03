Ucraina, parte da Roma la comitiva per la pace

“Partita questa mattina da Roma parte della Carovana della Pace della Rete #Stopthewarnow che si unirà a quelle di tutta Italia che partiranno domani mattina da Padova alla volta di Odessa in Ucraina. Con una macchina, un furgone e un camper porteremo uno dei venti generatori di corrente e aiuti umanitari. Siamo circa 10 volontari dei 150 totali che partiranno domani dal Veneto”.

Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri. La carovana di Roma è partita stamattina e porterà in Ucraina la propria vicinanza alla popolazione civile e ribadirà il suo no alla guerra. Il viaggio in Ucraina è stato organizzato a cavallo della domenica delle Palme e insieme ai beni di prima necessità saranno consegnate palme della pace agli abitanti delle città ucraine e depositati ramoscelli di ulivo sulle tombe delle vittime della guerra.

“Nel corso di quest’anno – continua Amedeo Ciaccheri – il nostro municipio ha lanciato una campagna denominata ‘Energie per la pace’, una importante raccolta fondi per sostenere la popolazione civile in Ucraina. Grazie al lavoro della Rete #stopthewarnow consegneremo una prima raccolta di aiuti direttamente nei luoghi del conflitto. Un’occasione importante per portare un segno tangibile della solidarietà della nostra città e delle reti pacifiste che credono nella diplomazia dal basso. In carovana sarà presente anche Erri De Luca che partirà da Bologna. Continuerà anche la campagna di raccolta fondi per sostenere l’acquisto di generatori elettrici da portare in Ucraina”.