Isoradio ospita i Los Locos

Saranno i Los Locos gli ospiti della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano condotto da Pamela D’Amico. Appuntamento nella notte tra venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

I Los Locos, duo italiano composto da Roberto Boribello e Paolo Franchetto, racconteranno la loro carriera e il grande successo ottenuto in America Latina, con brani di successi cantati in spagnolo e portoghese.

Interpreti e produttori di noti brani di genere pop latino come “El Meneaito”, “Macarena”, “Mueve la colita” e “La vuelta”, e di album di successo come “El tic tic tac”, “Salta” e “La Mamba”. Nel 1998 hanno realizzato la canzone “Ai Ai Ai”, sigla delle prime stagioni della fiction di Rai 1 “Un medico in famiglia”.