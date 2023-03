Gli studenti dell’istituto alberghiero di Ladispoli tornano a “fare turismo”

Torna l’appuntamento annuale con “Fare Turismo”, la “tre giorni” nazionale dedicata all’orientamento, alla formazione e al lavoro nel settore turistico, aperta a studenti, diplomati, laureati, docenti e operatori. Questa mattina anche gli allievi dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli (classi IV e V T), accompagnati dai loro Docenti Angelo Morello e Carmen Piccolo, hanno raggiunto l’Università Europea di Roma, sede dell’evento. Colloqui di lavoro, seminari di aggiornamento, convegni, incontri formali e informali: un’occasione imperdibile per tutti gli operatori e gli appassionati del mondo dell’accoglienza turistica. Anche quest’anno di particolare interesse per gli allievi dell’Alberghiero è stata la presentazione dell’offerta formativa post-diploma.

Ma nel corso della ‘tre giorni’ saranno descritte anche le figure professionali emergenti e le start-up di successo del settore. Senza dimenticare le possibilità di entrare da subito nel mondo del lavoro, attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle più importanti aziende turistiche. “Si tratta di un appuntamento imperdibile che riesce ad offrire ai nostri studenti una panoramica completa sul loro settore di studio. Siamo sempre stati presenti, ad eccezione della pausa dovuta all’emergenza Covid, – hanno affermato i Docenti – perché si svolgono anche dibattiti su temi di grande rilevanza per il futuro professionale dei nostri allievi, come l’innovazione e i cambiamenti del sistema di istruzione e formazione negli Istituti Alberghieri, i più recenti scenari della formazione professionale, le nuove figure e competenze richieste nel mondo del lavoro. Un’occasione da non perdere”.