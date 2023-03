Superbonus, novità in arrivo

Arrivano novità sul Superbonus. La Commissione Finanze della Camera, che mercoledì inizierà il voto sugli emendamenti al decreto, viaggia verso una proroga di tre mesi (fino al 30 giugno) per le villette. Lo riferisce il relatore del decreto, Andrea De Bertoldi (Fratelli d’Italia), dopo un confronto con la maggioranza e le opposizioni. Manca ancora, invece, una soluzione per risolvere il problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi. Le ultime trattative sul tema non sono andate a buon fine.