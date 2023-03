Enogastronomia, maestri artigiani e oltre 50 stand: verso la Fiera dei Saperi e Sapori di Cerveteri

Ieri pomeriggio all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, in vista della prima Fiera dei Saperi e dei Sapori la Delegata alle Politiche di Promozione economica del Comune di Cerveteri Arianna Pietrolati ha incontrato imprenditori, artigiani e commercianti. Un momento di confronto e di proposte per costruire insieme, amministrazione ed operatori economici, un’iniziativa capace di creare aggregazione e risultare attrattiva per il Centro Storico e per la città tutta.

“Sono molto soddisfatta delle proposte e dell’interesse che sta suscitando il progetto della fiera – ha dichiarato Arianna Pietrolati – giorno dopo giorno aumentano sempre di più gli operatori, gli imprenditori, gli artigiani che mi contattano per aderire ed esporre i propri prodotti in questo evento che vorremmo diventasse un’abitudine. Ad oggi sono oltre 50 le conferme: produttori enogastronomici locali, street food, maestri artigiani di pregio del legno, di gioielli fatti a mano, di stoffe e di tessuti, che esporranno prodotti di primissima qualità e dall’alto valore artistico nel segno della più antica tradizione artigiana”.

“Quella di sabato 1 Aprile sarà una ‘data zero’, un esperimento, ma già ieri in molti hanno avanzato la proposta di estendere la Fiera anche alla domenica – ha proseguito la Delegata Pietrolati – un’ipotesi senza dubbio sicuramente allettante, in particolare per il nostro Centro Storico e per tutti gli standisti che saranno presenti, ma che potremo valutare approfonditamente soltanto una volta svolta la prima giornata. Posso però già annunciare che oltre ai tantissimi stand, ci sarà spazio anche per laboratori creativi per bambini e a dei momenti di piacevole intrattenimento. Stiamo lavorando per far sì che sia una grande giornata per Cerveteri e che sia solamente il primo di tanti altri appuntamenti. Chiunque volesse ricevere ulteriori informazioni di ogni genere, può contattarmi direttamente al numero 3896756950”.

“Questo della Fiera dei Saperi e dei Sapori è un progetto sul quale ho lavorato molto e per il quale ci tengo a fare un ringraziamento davvero sentito al Sindaco Elena Gubetti, che ha immediatamente accolto l’idea e mi ha dato sostegno e fiducia – ha concluso la Pietrolati – spero di vedere ed incontrare tantissime persone all’appuntamento di esordio della Fiera, appuntamento che spero sia il primo di tanti”.

L’appuntamento con la Fiera dei Saperi e dei Sapori è per sabato 1 Aprile in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, dalle 9 alle 19.