Una nuova carta escursionistica per lo sviluppo del territorio

La natura fornisce gratuitamente dei benefici al genere umano, a cui si deve attribuire il giusto valore, visto che spesso vengono sottovalutati. Con una cartografia si fornisce al territorio una vera e propria infrastruttura verde con tutte le preziosità che ci offre, ed è soprattutto un biglietto da visita per i turisti.

Sabato 25 febbraio alla Porta del Parco (Via della Mola Vecchia, 30, Anguillara Sabazia) è stata presentata la nuova carta escursionistica del Parco di Bracciano-Martignano e comuni limitrofi.

I comuni di Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Bracciano, Campagnano, Manziana, Monterosi, Oriolo Romano, Roma( frazione municipio XV Cesano di Roma), Sutri e Trevignano Romano si sono messi insieme per valorizzare il territorio perché, come ha detto il sindaco di Bassano Romano Maggi, “siamo forti insieme e nessuno si salva da solo”.

Il Parco, istituito nel 1999, oggi copre 16mila ettari. L’infrastruttura verde ha una grossa importanza: per i residenti da un punto di vista del benessere psicofisico e per le comunità locali da un punto di vista prettamente turistico.

Il presidente del Parco, Vittorio Lorenzetti, ha introdotto il progetto, nato nel 2018; nel 2020 sono state stipulate le convenzioni dai comuni. È stato un percorso che ha intrecciato soggetti differenti, emozioni, esperienze e lavori.

Sono molte le associazioni che hanno contribuito a realizzarlo, tra cui il Club Alpino Italiano delle sezioni di Roma e Viterbo, le varie Università Agrarie e la *Forum Clodii, che ha dato un aiuto decisivo per le valenze archeologiche riportate sulla carta. La casa editrice 4Land ha realizzato la mappa, che sarà presentata alla fiera del libro a Torino e pubblicizzata in tutti i siti europei dedicati all’escursionismo.

Il direttore del Parco, Daniele Badaloni, ha spiegato la mappa sentieristica: alcuni percorsi sono adatti a persone con disabilità, tutti sono percorribili in sicurezza. Ha parlato poi degli sviluppi futuri: sarà essenziale investire nel futuro del territorio e delle aree protette.

Massimo Catena, coordinatore del progetto, è intervenuto spiegando al meglio la segnaletica presente nei sentieri. Il coordinatore Catena ha poi dato la parola a diverse personalità tra cui Emiliano Cantagallo, ex ciclista professionista, che farà un servizio su Sky Sport dedicato ai percorsi ciclabili su tutto il nostro territorio.

Una bellissima iniziativa quella del Parco: noi dobbiamo essere custodi delle bellezze straordinarie che abbiamo, dalle faggete al paesaggio lacuale, e dobbiamo essere fedeli portatori di interesse e coltivatori dei valori del nostro territorio.

Verrà finalizzato a breve un percorso che permette in determinati giorni la piena fruizione di un’area demaniale militare. Tale percorso renderà possibile connettersi direttamente al percorso 279G (bosco del Rigo di Cesano), che sarà il punto di collegamento con il parco di Veio e la Via Francigena. Si ringrazia il Generale della Caserma di Cesano Eugenio Dessì per aver dato la sua disponibilità affinché il progetto venga portato a termine.

Giada Misantoni e Alice Piernovelli

https://store.avenza.com/products/lago-di-bracciano-martignano-carta-ufficiale-del-parco-2023-4land-402-4land-srl-map?utm_source=vendor_link

*Forum Clodii è una associazione costituita col fine precipuo di sviluppare localmente una coscienza archeologica, storica e storico-artistica e nel contempo di ricercare, studiare e salvaguardare il patrimonio archeologico, storico e storico-artistico nel Braccianese.