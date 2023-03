Bracciano, apre uno sportello per lo scambio culturale tra donne

É stato inaugurato in concomitanza con la festa della donna il centro donna dell’associazione Pandora a Bracciano. Un centro interamente dedicato alle donne, nato da una precedente Amministrazione e reso attivo solo nel periodo 2010-2015, la cui apertura era stata possibile da il risultato di un questionario promosso dalla consulta delle cittadine e votato da circa 200 donne che richiedevano ci fosse un luogo per socializzare e attivare iniziative di supporto e promozione della cultura e del lavoro femminile. Lo scorso 8 marzo grazie alla nuova Amministrazione è stato ripreso il progetto.

Non si tratta di uno sportello antiviolenza o assistenza, bensì un centro dove poter far defluire offerte e proposte dedicate a tutte le donne presenti nel territorio e ad accesso gratuito per tutte coloro che hanno voglia di fare degli incontri e formare dei gruppi di auto mutuo aiuto con lo scopo di socializzare, scambiare opinioni e partecipare alle iniziative proposte.

A marzo ci saranno due incontri, uno dal titolo “verso il pensiero positivo”, che consiste in una serie di tecniche condivise per affrontare in modo diverso le varie difficoltà in cui ci si possa trovare e il secondo appuntamento è “espresso donna” ossia delle letture condivise, con lo scopo di far emergere pensieri, il proprio vissuto e opinioni personali delle partecipanti.

Affianca la gestione dello sportello l’associazione Banca del Tempo – Trova il Tempo nata a Bracciano nel 2008 che fa parte di un circuito a livello nazionale. Non si tratta di una banca dove vengono gestiti soldi, ma il proprio sapere tra soci allo scopo di facilitare l’integrazione e l’aiuto mediante la cultura dello scambio paritario, iniziative di corsi, incontri e convegni proposti dai soci stessi.

L’associazione proporrà mensilmente argomenti di interesse per il mondo femminile ai quali si potrà partecipare gratuitamente o associandosi alla Banca del Tempo, a Pandora o a entrambe a seconda dell’argomento trattato. Saranno promosse inoltre le attività presenti sul territorio e relative all’argomento del mese.

Le proposte future sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora lo sportello è attivo il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00, oltre alle date che di volta in volta saranno pubblicizzate sui social e poste fuori dalla sede con apposito cartello.

Claudia Reale

Redattrice L’agone