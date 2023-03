Esprimo profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del senatore e segretario del Pd Lazio Bruno Astorre. Astorre ha servito la Regione da assessore e consigliere regionale, arrivando a ricoprire la carica di presidente dell’Aula della Pisana. Alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta la Regione Lazio”. Lo comunica in una nota il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca che ha anche predisposto la bandiera a mezz’asta in segno di lutto