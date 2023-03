Sci

Sofia Goggia ha vinto la sua quarta coppa del mondo di discesa, la statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto invece la sua quinta coppa del mondo di sci alpino con sette gare di anticipo sulla fine della stagione.

Atletica

Samuele Ceccarelli, alla prima convocazione in nazionale, si è laureato campione d’Europa dei 60 metri indoor con 6″48. Marcell Jacobs, campione in carica, è battuto dal connazionale e conquista l’argento in 6″50 (miglior crono stagionale).