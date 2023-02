Luca Paciolo, “la scuola che … scrive”

Si è svolta, presso l’Istituto Luca Paciolo, la conferenza dal titolo “La scuola che… scrive” ideata, progettata e realizzata dalla dott.ssa Lorella Sacripanti dal dott. Mario Marri, responsabili della biblioteca dell’Istituto.

Presenti alla conferenza: Mario Marri, Gabriella Pompili docente del Paciolo, per l’università popolare Bracciano Monia Guredda, per l’ass.ne Barchette di carta Sabrina Martin, Eleonora Brini ed Emanuela Bianchi per la Mondatori Editori, Nadia Petrucci ex Preside dell’Istituto Confalonieri di Roma, l’Assessora alla cultura di Bracciano Emanuela Viarengo e il Generale Bruno Riscaldati.

La biblioteca dell’Istituto Luca Paciolo vanta una vista invidiabile sul lago di Bracciano e sul castello e proprio il nostro territorio ha fatto da sfondo alle storie dei vari ospiti: giovani scrittori e docenti dell’istituto hanno presentato le loro creazioni letterarie, si è parlato, poi, di come l’editoria del territorio, ma anche quella su larga scala, accolga i manoscritti dei novelli scrittori e dopo un percorso non sempre semplice si arrivi alla stampa, alla pubblicazione del libro e finalmente alla vendita in libreria.

Tanti sono stati gli interventi, anche da parte del pubblico, tra i quali gli scrittori braccianesi Mauro Negretti e Lorenzo Avincola che hanno testimoniato di come il loro interesse per la scrittura derivi proprio dall’amore per il territorio che è parte integrante delle loro opere.

Tanti consigli e tanti progetti sono stati esposti dall’Università popolare di Bracciano tra i quali “Barchette di carta” il primo festival del libro degli autori e degli editori del territorio Sabatino.

L’agone nuovo, condividendo il progetto, auspica a tutti momenti di grande trasferimento di saperi e punto di aggregazione per gli studenti e il Territorio Sabatino,

L’evento si è concluso con l’anticipazione della pubblicazione del bando per un concorso letterario, ideato dall’Istituto Luca Paciolo e rivolto ai giovani, intitolato alla memoria della storica maestra ed educatrice Angela Carlino Bandinelli.

Redazione L’agone