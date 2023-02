Pd, a Cerveteri, Cerenova e Valcanneto i seggi per votare il nuovo segretario nazionale

Tutto pronto a Cerveteri per le votazioni del nuovo segretario nazionale del Pd che sostituirà Enrico Letta. Le Primarie Pd si svolgeranno, infatti, in tutta Italia domenica 26 febbraio per scegliere chi Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, guiderà il nuovo Partito Democratico.

Sul territorio comunale, informa Giuseppe Zito, segretario del Pd di Cerveteri,“domenica prossima saranno aperti tre seggi-gazebo: uno a Cerveteri, in piazza Aldo Moro -Via Piave, con orario 8-20, un altro a Cerenova, in zona Mercato dalle 8 alle 13 e, infine, un altro a Valcanneto, in Largo Boito (angolo Bar Mimosa), sempre dalle 8 alle 13”. Zito ricorda che “possono votare tutte le cittadine e tutti i cittadini maggiorenni residenti nel territorio comunale”. Inoltre, se registrati prima del 22 febbraio sul sito primariepd.2023.it, possono votare anche i minorenni tra i 16 e i 18 anni, gli stranieri residenti in Italia, e chi intende votare al fuori del proprio comune di residenza.

Il voto è aperto anche a chi non è iscritto al Partito Democratico, quindi a persone che, aggiunge Zito “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”. Al momento del voto viene viene richiesto un contributo di 2 euro per sostenere le spese organizzative: chi, invece, è già iscritto al Pd non dovrà versare alcun contributo.

“In questo momento così importante per la situzione economica e politica, nazionale e internazionale, ci auguriamo che molti cittadini che si riconoscono nei valori progressisti, vogliano partecipare fattivamente alla costruzione di un nuovo Pd e alla scelta di chi guiderà questa trasformazione”, conclude Zito.