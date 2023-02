Inps, al via le domande per “quota 103”

Via libera per le domande all’Inps per ottenere la pensione con “quota 103”, ovvero con almeno 62 anni di età e 41 di contributi. L’istituto con un messaggio comunica che il sistema di gestione delle domande è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile prevista dalla legge di Bilancio. La prima finestra utile per l’uscita è al 1 aprile 2023 per il settore privato in caso di requisiti ottenuti al 31 dicembre 2022 e il 1 agosto 2023 per i dipendenti pubblici. La finestra mobile per chi ha ottenuto i requisiti da gennaio 2023 è di tre mesi per il privato e sei per il pubblico (ma comunque con la prima finestra ad agosto).