Ergastolo per l’assassino di Pamela Mastropietro

Per l’omicidio di Pamela Mastropietro è stato confermato l’ergastolo per Innocent Oseghale, che ha ucciso e fatto a pezzi la diciottenne nel gennaio del 2018 a Macerata. L’imputato non era presente in aula al momento della lettura della sentenza. C’erano invece i genitori della giovane. Il processo d’appello bis ha riguardato solo il reato di violenza sessuale ed è stato trasmesso a Perugia per questioni procedurali dopo che la Cassazione aveva definitivamente confermato la condanna per l’omicidio. Applausi e grida di gioia da parte del pubblico in aula alla lettura della sentenza della Corte d’assise d’appello di Perugia.