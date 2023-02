Fermato (in Romania) il presunto assassino di Pierpaolo Panzieri

Per l’omicidio dell’imprenditore Pierpaolo Panzieri, ucciso a Pesaro, è stato fermato in Romania un uomo di 30 anni, Michael Alessandrini. Il sospetto, amico della vittima, è incappato in un controllo stradale della polizia ed è stato bloccato. Secondo fonti investigative, gli agenti romeni non avrebbero ancora il mandato di cattura e sarebbero in attesa dell’atto dai colleghi italiani per formalizzare un provvedimento cautelare. Figlio del titolare di una nota struttura alberghiera pesarese, Alessandrini è affetto problemi psichici e legati alla ludopatia. Dopo il presunto omicidio, si sarebbe allontanato con una vecchia Renault Clio dei genitori, passando il confine a Trieste per poi vagare nei Paesi dell’Est Europa.