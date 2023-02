Notizia di oggi, il cantante Blanco è indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento. Il vincitore di Sanremo 2022 è finito nell’occhio del ciclone per aver calpestato delle rose nel corso della prima serata della manifestazione sanremese. Alla luce di questo episodio è stata aperta un’indagine che vede coinvolta anche la Rai in qualità di ente organizzatore.