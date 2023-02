A Canale Monterano corsi di avvicinamento alle api e all’apicoltura

L’Associazione Monterano Apicoltori presenta il nuovo corso per entrare nel sorprendente mondo delle api, e conoscere la loro vita ed i prodotti del loro instancabile lavoro.

Il corso prevede incontri presso il Museo del Miele di Canale Monterano sulla storia dell’apicoltura e della lavorazione del miele, incontri all’interno della Riserva Naturale di Monterano con visite all’apiario didattico seguiti dagli apicoltori dell’associazione, orientamento all’analisi delle caratteristiche organolettiche di questo straordinario prodotto delle api. E’ un corso di avvicinamento destinato a tutti e può essere un ottimo inizio per chi vorrà in seguito accostarsi alla pratica professionale o amatoriale ed approfondire la conoscenza sui mieli e sui prodotti dell’alveare.

info@monteranoapicoltori.it