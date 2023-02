Città metropolitana aderisce al progetto Plastic free challenge

“Abbiamo aderito al progetto “Plastic free challenge” e istituito la figura del “Green Manager”, voluta dal Sindaco Roberto Gualtieri e condivisa dal Dipartimento ambiente. Così Rocco Ferraro – Consigliere Delegato alle Politiche ambientali di CMRC, ha dichiarato nel corso della presentazione. Inizieremo a favorire all’interno degli uffici dell’Ente metropolitano, la diffusione di materiale biodegradabile e compostabile. Inoltre stiamo lavorando per istallare l’uso di distributori dell’acqua in sostituzione dell’uso di bottiglie in plastica, anche nelle sedi istituzionali decentrate, nelle sedi scolastiche, presso le sedi territoriali degli altri Enti pubblici e nei territori dei Comuni che decideranno di condividere l’iniziativa Plastic Free; incentivare comunque l’utilizzo dell’acqua potabile pubblica, con una campagna di acquisto e distribuzione di recipienti riutilizzabili a tutti i dipendenti dell’Ente. Cambieremo l’approccio e la cultura del rispetto verso l’ambiente e la conservazione di ciò che ci circonda”.