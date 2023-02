Il centrodestra si riconferma in Lombardia e riconquista il Lazio dopo i 10 anni di Nicola Zingaretti. Al suo interno cambiano però i rapporti di forza, con Fratelli d’Italia che, stando alle proiezioni, raccoglie più della somma dei suoi alleati, Lega e Forza Italia. Alla chiusura dei seggi, alle 15 di oggi, risulta avere votato meno della metà degli elettori: il 43,8% in Lazio e il 41,6% in Lombardia.