Le news elettorali di Emiliano Minnucci

Riceviamo e pubblichiamo – Cultura. Cosa è stato fatto in questi anni di centrosinistra?

Ecco alcuni esempi significativi: recupero di luoghi simbolici come WeGil a Trastevere e il Castello di Santa Severa e di tanti altri immobili, patrimonio pubblico in stato di abbandono rigenerati in luoghi di rilancio delle attività culturali; sostegno a Più Libri Più Liberi; bando LazioSound; lancio della Carta giovani; supporto agli spettacoli dal vivo; impegno pubblico nell’audiovisivo che ha supportato il settore anche nell’occupazione; #Lazio2023. Ecco invece la mia proposta sottoposta ad Alessio D’Amato per i prossimi 5 anni: dobbiamo dotare, specialmente la grande periferia romana, di teatri, luogo fondamentale per lo sviluppo individuale e collettivo

Occorre recuperare teatri abbandonati e realizzarne di nuovi.

Per sostenermi nelle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio metti una X sul simbolo del Partito Democratico e scrivi Minnucci.