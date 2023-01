Ladispoli, Rosolino: “A breve la delibera per modificare il regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani”

“La costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani mi sta molto a cuore e si sta lavorando in questa direzione”.

A parlare è il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Riccardo Rosolino, che si è fatto promotore di numerosi incontri con i giovani di Ladispoli.

“Durante i diversi incontri con i ragazzi- ha proseguito Rosolino – è emersa l’esigenza di modificare il regolamento del Consiglio comunale dei giovani valutando, in particolare, due aspetti. Il primo riguarda il cambiamento della fascia d’età per dare l’opportunità anche ai quattordicenni di potersi candidare, il secondo si riferisce al numero dei consiglieri eletti, in modo di equipararlo al Consiglio comunale. A breve verrà formalizzata la delibera per la modifica del regolamento che sarà portata all’attenzione della Commissione Affari Istituzionali e, alla prima occasione utile, in Consiglio comunale così da essere effettiva. Questi passaggi sono fondamentali per effettuare l’elezione del Consiglio Comunale dei Giovani applicando queste nuove regole. La data indicativa delle consultazioni, che si svolgeranno in concomitanza con l’elezione del Consiglio comunale dei giovani di Cerveteri, è la prima settimana di giugno”.