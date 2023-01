Minnucci (Pd): “Amministrazione di Roma da parte dei lavoratori in difficoltà”

“Il voto di oggi in Campidoglio è un bel segnale di solidarietà verso lavoratori che vivono situazioni di disagio. È stata infatti approvata la delibera che istituisce 16 aree di sosta e ristoro nelle biblioteche di Roma per i Rider.

Voglio quindi complimentarmi con l’aula per questo voto ed in particolare modo con la prima firmataria, la consigliera Erica Battaglia, che ha mostrato estrema sensibilità e grande tenacia nel perseguire un’azione amministrativa che potesse dare un supporto a quasi 6000 lavoratori (sul territorio romano) che vivono condizioni lavorative di sicuro migliorabili.

È un lavoro che va nel solco di quello che ha iniziato a fare l’amministrazione di centrosinistra regionale e che qualifica una chiara volontà di intervenire a supporto dei lavoratori più in difficoltà e di non lasciare solo nessuno, soprattutto chi fatica ad ottenere riconoscimenti.” Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci