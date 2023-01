Trevignano Romano, presentato il libro di Michela Califano

Davanti a un pubblico numeroso e interessato, la consigliera regionale Michela Califano ha presentato a Trevignano Romano il suo libro ‘Il volo pindarico dell’anatra zoppa’ che racconta gli ultimi 5 anni in Regione Lazio. Ci si è concentrati soprattutto su quanto sia importante il ruolo della Regione per i territori.

“Grazie a un emendamento che porta la mia firma siamo riusciti a finanziare la progettazione di un anello ciclabile di 33 chilometri lungo il Lago di Bracciano – spiega Califano -. Un sogno che si avvera. Renderà questi luoghi un unicum a livello europeo. Ci permetterà di sviluppare un turismo sostenibile, di qualità. Di valorizzare i 130 chilometri di percorsi che in questi anni abbiamo riaperto. Di rendere ancora più bella un’area straordinaria”.

Infine i provvedimenti: “La legge che tutela il coniuge separato in difficoltà economica è uno dei provvedimenti più importanti messi in campo in questi 5 anni. Penso poi alla proposta di legge sull’endometriosi che porta la mia firma. E ancora quella per la tutela delle donne vittime di violenza e del revenge porn e quella per il diritto allo studio e per le nuove start up. Provvedimenti che in questi anni ci hanno permesso di essere la Regione con il maggior numero di laureati in Italia e in Europa tra le più vitali per la nascita di nuove aziende, soprattutto giovani e formate da donne. E ancora i fondi per tagliare le rette degli asili nidi o quelli per supportare le aziende durante il lockdown e nel post Covid.”