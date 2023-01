A proposito di lavoro sommerso…

Il contrasto al lavoro sommerso e agli incidenti sul lavoro. Nell’azione del ministero del Lavoro centrale è l tema della salute e sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e la formazione, aumentare le tutele e ridurre sempre più il numero delle vittime: oggi in media tre al giorno. In undici mesi, le denunce all’Inail sono state più di 652.000, quasi il 30% in più rispetto all’anno precedente; i morti 1.006, per fortuna in calo, ma a fronte di un aumento delle patologie di origine professionale. L’aumento riguarda praticamente tutti i settori, tutte le regioni e tutti i lavoratori: spiccano le donne, +49,6%.