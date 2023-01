Dal 4 al 6 gennaio i 44 gatti arrivano alla Bufalotta

Quest’anno al Dima…la Befana arriva prima!! Inizia con tanto divertimento per bambini e famiglie il 2023 nel centro commerciale di Via Niccodemi, 99 a Roma. I simpatici 44 Gatti, protagonisti della nota serie animata in onda su Rai Yoyo e RaiPlay, aspettano bambini e famiglia mercoledì 4 𝗲 giovedì 𝟱 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼, dalle 𝟭𝟬.𝟯𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟯.𝟬𝟬 e dalle 𝟭𝟱.𝟯𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟵.𝟯𝟬, con i fantastici MIAOLAB a tema Befana, laboratori all’insegna del divertimento. E non solo Venerdì 𝟲 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 arrivano al Centro le vere star di 44 Gatti: Lampo e Milady, per farsi conoscere dal vivo e scattare insieme a loro Gattastiche Foto Ricordo. Tutte le attività sono gratuite. “Avremo tante novità nel 2023, tutte volte a riqualificare il nostro storico centro commerciale”, spiegano dalla Direzione del Centro, “e vogliamo rendere uniche per i nostri clienti tutte le festività del nuovo anno, per questo abbiamo pensato già per l’Epifania a due imperdibili appuntamenti dedicati ai bambini e alle loro famiglie che rappresentano da sempre la nostra utenza quotidiana”.