Covid, proroga al 30 aprile 2023 dell’uso mascherine in strutture sanitarie, Rsa e ambulatori medici

In base all’ordinanza del 31 dicembre 2022, è stato prorogato fino al 30 aprile 2023, tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio sanitarie, e socio assistenziali in relazione all’attuale scenario della pandemia da Covid-19 ed all’andamento della stagione influenzale, si è ritenuto urgente e necessario prorogare le misure disposte con l’ordinanza del 31 ottobre 2022, concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio-assistenziali, compresi ambulatori e studi medici.