“Drogati” di emoticon

Quasi da non crederci, ogni simbolo avrebbe un significato ben preciso sia nel linguaggio criminale sia in quello dei giovani. Arriva dall’Inghilterra l’allarme di un nuovo linguaggio giovanile, quello di usare emoticon, le cosiddette faccine, per celare un significato nascosto. L’obiettivo è quello di non farsi scoprire e senza destare sospetti da genitori e forze dell’ordine.

La comunicazione avverrebbe in chat, sotto gli occhi di tutti, ma in segreto per secondi fini come lo spaccio di droga e le azioni criminali.