“I test effettuati a chi proviene dalla Cina in questa fase sono giusti e sarebbe opportuna una decisione europea, semmai il tema è legato alle incertezze del Governo sui no-vax. Devo dire che personalmente ho potuto constatare che i viaggiatori provenienti dalla Cina hanno ringraziato i nostri operatori per l’efficienza e la velocità dimostrata e non c’è stata nessuna critica. Elevare la sicurezza fa bene a tutti”. Lo dichiara Alessio D’Amato candidato alla Presidenza della Regione Lazio.